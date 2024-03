Com risco de transbordamento, Paraty emite alerta sobre chuvas

Paraty – A Defesa Civil de Paraty informou, nesta quinta-feira (7), que existe risco de novo transbordamento dos rios Perequê Açu e Matheus Nunes, em razão do volume acumulado de chuvas, da alta vazão dos dois rios e da previsão de maré alta. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelos telefones (24) 3371-1168 ou 199.

No bairro de Pedras Azuis, por volta das 22h de quarta-feira (6), uma forte correnteza empurrou para fora da ponte uma picape da Defesa Civil com três agentes em atividade. Os profissionais foram socorridos sem ferimentos por outras equipes. O veículo foi retirado do local e levado para manutenção.

A Defesa Civil também orienta aos motoristas, pedestres e moradores que fiquem atentos à elevação do nível dos rios. Ainda na quarta-feira (6), bairros do centro como Chácara e Parque da Mangueira ficaram parcialmente alagados. A Defesa Civil registrou quedas de árvores pela cidade, sem prejuízos ao trânsito e pessoas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a região segue em alerta para as chuvas.

Advertisement

Durante a manhã desta quinta-feira, os principais afluentes que atravessam a cidade foram e continuam sendo monitorados pelos órgãos responsáveis e pelas comunidades