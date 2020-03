Com semana cheia, Voltaço inicia preparação para enfrentar o Madureira

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 19:35 horas

Volta Redonda – Em meio a fase decisiva do Campeonato Carioca 2020, o Volta Redonda terá uma semana cheia de treinamentos até a partida diante do Madureira, que será apenas na segunda-feira, dia 16, às 16h, em Conselheiro Galvão.

A reapresentação do elenco tricolor aconteceu nesta terça-feira, dia 10. Enquanto os jogadores que iniciaram a partida diante do Vasco realizaram um trabalho na academia, os demais atletas do elenco foram para o CT Oscar Cardoso, onde participaram de um treinamento coletivo com a equipe sub-20 do Esquadrão de Aço.

– A equipe está de parabéns pela entrega que teve no domingo, quando pressionou o adversário e buscou a vitória até o último minuto. O resultado positivo não veio, mas sabemos a importância que é pontuar contra um grande time como o Vasco. Agora teremos uma semana cheia de treinamentos. Vamos aproveitar para descansar e preparar a melhor estratégia para enfrentar o Madureira em uma partida decisiva na briga pela classificação para a semifinal da Taça Rio – destacou o volante Wallisson.

A preparação tricolor continua nesta quarta-feira, com treinamento em período integral.

O Voltaço está na vice-liderança do grupo B, com quatro pontos ganhos, dois a menos que o líder Fluminense e um a mais que o Madureira, terceiro colocado e próximo adversário do Esquadrão de Aço.