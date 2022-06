Com setor da Construção Civil em crescimento, comércio especializado aposta em novas tendências

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 12:59 horas

Volta Redonda – Um dos setores que mais crescem no país e que se manteve em alta até na pior fase da pandemia da Covid é o da Construção Civil, incluindo também o segmento imobiliário. Para se ter uma ideia, de acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em 2020 as vendas de unidades residenciais novas cresceram 9,8% no Brasil, mantendo-se em alta também no ano passado. Para este ano, as previsões são de crescimento entre 5% e 10% diante de uma alta de 3% do PIB (Produto Interno Bruto). De olho nesse cenário ainda promissor, o comércio especializado vem apostando nas novas tendências e tecnologias voltadas para obras tanto de novos imóveis quanto para reformas.

Em Volta Redonda, por exemplo, a loja da Portobello, no Retiro, foi totalmente reformada,

trazendo um novo conceito de loja focado na experiência do cliente com produtos, como tendências do que há de mais moderno em revestimentos na área de construção civil. A reinauguração foi no dia 19 de maio, com a presença de autoridades, empresários e profissionais do setor.

Inaugurada em 2006, a loja, faz parte do núcleo da Correta Comercial Retiro, que também agrega ainda a Zue Home, especializada em móveis e decoração, e a Todeschini, com foco em móveis planejados. Todas as quatro marcas estão num espaço de cinco mil metros quadrados, dos quais 366 são da Portobello Shop Volta Redonda. Os preços praticados pela Portobello são tabelados, o que faz com que o consumidor também não precise sair da cidade para comprar em capitais, por achar que tem diferença.

“A Portobello é uma franquia, que conta com mais de 150 lojas do grupo no Brasil, e o preço praticado aqui é equivalente em todo o país. Tem ainda um canal de exportação e é, atualmente, uma das principais marcas lançadoras de tendências, então toda essa reforma tem como objetivo se manter atualizado com as principais novidades do mercado, que são principalmente, os grandes formatos. Antigamente, a gente tinha peças de 45cm x 45cm, 30cm x 30cm, de medida, e agora, a gente trabalha com lastras de 3m por 1,80, 3m x 2m, realmente peças gigantes”, comentou uma das diretoras da empresa, Laura Castro.

Segundo ela, com a reforma da loja, o cliente também passou a ter mais experiência. “Hoje, o ambiente é todo focado na experiência do cliente. A gente tem um espelho d´água para que ele possa ver como vai ficar o revestimento da piscina, por exemplo, o no banheiro, para saber como fica molhado. Tem espaço para projetos de arquitetos e outros profissionais, um espaço para o café, tudo para que o nosso cliente tenha um atendimento diferenciado”, acrescentou.

Outra vantagem é que a unidade Volta Redonda funciona no núcleo da Correta Comercial Retiro, integrando todos os produtos essenciais numa obra. “O cliente entra e pode ter acesso a tudo que precisa, desde elétrica, hidráulica, pintura, no balcão, principalmente a parte de acabamento, louças e metais e, ainda a parte de móveis e decoração, com a Zue Home, e de planejados com a Todeschini, num único núcleo, o que facilita, inclusive, a logística das pessoas e profissionais, uma vez que se encontra tudo num único lugar”, afirmou.

Atualmente, as quatro lojas, que funcionam no núcleo do Retiro, geram 60 empregos diretos. As lojas também contam com atendimento online, com vendas por whatsapp, delivery, além de ter redes sociais para divulgar promoções, lançamentos e mostrar aos internautas todas as facilidades.

“Ficamos muito felizes em receber tantas pessoas queridas, profissionais renomados e poder mostrar mais um trabalho voltado para trazer o que há de maior qualidade no setor da construção civil, decoração, revestimento, com alta tecnologia. O nosso grupo preza pela geração de empregos e, principalmente, em entregar produtos de alta qualidade, com preços acessíveis, parcelamento e novidades. Foi uma noite mágica, porque, mostra ainda o quanto acreditamos na nossa cidade, mesmo diante de uma crise econômica, mantemos os nossos projetos de investimento”, afirmou o empresário Gilson de Castro.