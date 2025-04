Com vaga no Mundial de Jiu-Jitsu, atleta de Barra Mansa arrecada recursos para viajar

Barra Mansa – A adolescente Maria Eduarda De Aguiar Ruback, de 15 anos, está em campanha para arrecadar recursos e disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que será realizado entre os dias 29 de maio e 1º de junho, nos Estados Unidos. Com uma trajetória de conquistas, incluindo o título de campeã brasileira da modalidade, Duda, como é conhecida, precisa levantar R$ 10 mil para cobrir as despesas de viagem e a inscrição no torneio.

Até o momento, a vaquinha virtual arrecadou cerca de R$ 2.600. A arrecadação foi organizada pela família da atleta e pela equipe do Gentle Art Studio – Lotus Club Brazilian Jiu Jitsu, onde Duda treina em Barra Mansa.

Quem quiser colaborar pode acessar o link da campanha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/maria-eduarda-duda-marcos-godinho?utm_source=site&utm_medium=product-thanks-page