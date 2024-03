Comandantes do setor de segurança conversam com presidente da Abrasel

Um grupo teve uma conversa animada durante a cerimônia de entrega de veículos para a segurança pública em Volta Redonda. Eram o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa, o comandante do 28º BPM, Coronel Martins e o Tenente Coronel PM Mannato, Coordenador Regional do PROEIS, conversaram bastante com o Presidente da Abrasel Sul Fluminense, Ricardo Bartolomeu, mais conhecido pelo nome de sua empresa, Ricardo Buffet.

O bate-papo, claro, foi sobre segurança pública. Os três profissionais do setor sabem o quanto a segurança é importante para a cidade e para o setor da economia representado pela Abrasel.

