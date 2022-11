Comando da PM de Resende desmente ‘toque de recolher’ - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de novembro de 2022, 18:30 horas

Resende – Em nota publicada no Instagram, o comando do 37º Batalhão da PM (Resende), desmentiu boatos de que traficantes teriam determinado toque de recolher na cidade “devido aos últimos acontecimentos”. A nota atribui o boato a “pessoas maliciosas” e não explicita quais teriam sido os acontecimentos que teriam dado origem ao boato do fechamento. Neste sábado, no entanto, dois suspeitos morreram e um ficou ferido depois de trocarem tiros com policiais militares na cidade. Não há confirmação de que os autores do boato tenham atribuído o fechamento a esse motivo.