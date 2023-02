Comando do 28° BPM determina ocupação de bairros de Barra Mansa - Diário do Vale

Comando do 28° BPM determina ocupação de bairros de Barra Mansa

Operação é para localizar e prender os autores dos homicídios na noite desta sexta-feira; ‘Caveirão’ está sendo utilizado

Barra Mansa – Por determinação do comandante do 28° Batalhão de Polícia Militar, coronel Martins, a PM deflagrou uma grande operação na manhã deste sábado (25), em diversos bairros de Barra Mansa para localizar os autores dos homicídios ocorridos em uma barbearia na noite de ontem (24) no Santa Lúcia.

Diversos policiais e viaturas do 28° estão nas ruas a procura de suspeitos. A PM está usando o ‘caveirão’ (blindado de autopoder de resposta em operações) para vasculhar algumas localidades.

“Em pronta resposta ao atentado ocorrido na noite desta sexta-feira (24), no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa, que ocasionou o óbito de quatro pessoas dentro de uma barbearia, informamos que imediatamente após o ocorrido, o bairro Santa Lúcia e bairros adjacentes foram ocupados com presença de guarnições policiais militares”, disse comandante do 28° Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda, coronel Martins.

Por questões estratégicas, o comando da PM não divulgou em quais os bairros as operações estão ocorrendo. “As equipes foram mobilizadas para trazer tranquilidade à população local. O serviço de inteligência está coletando informações e todos os recursos disponíveis serão aplicados em prol das buscas aos autores deste crime, inclusive com operações onde será utilizado o veículo blindado da corporação”, disse Martins ao DIÁRIO DO VALE.

O coronel ainda pede a colaboração da população para que qualquer informação útil sobre o fato seja imediatamente repassada ao 28° BPM pelo número 0800-0260667. A ligação é anônima e gratuita.

