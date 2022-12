Combate à dengue: Resende divulga calendário de mutirão - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2022, 16:13 horas

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizou um cronograma de mutirão de combate ao Aedes aegypti, mosquito que transmite as doenças da dengue, zika e chikungunya. A iniciativa contempla diferentes localidades do município e acontecerá entre dezembro de 2022 e abril de 2023. A Prefeitura destaca que poderá ter alterações nas datas previstas por motivo de mau tempo.

O mutirão acontece periodicamente e o calendário com as atividades de visita domiciliar inicia neste mês de dezembro. As primeiras visitas acontecerão nos dias 5 a 7 de dezembro, no bairro Jardim Aliança II, em 1.395 imóveis. As ações seguem pelos próximos meses nos bairros com maiores riscos de infestação.

Em paralelo às visitas domiciliares, uma mobilização conjunta com a Superintendência de Serviço Público também realiza a retirada de entulhos em diferentes bairros durante esse período. Durante todo o ano as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizam ações de panfletagem, conscientização e orientações aos moradores sobre o combate à dengue, tanto na Feira Livre como em outros locais de Resende.

“É importante que os munícipes deixem as equipes entrarem em suas residências para inspecionar e tratar dos recipientes que acumulam água. Mas a população também pode fazer sua parte e sempre ficar atento. Um dos principais objetivos do mutirão é controlar preventivamente a incidência dos focos do mosquito transmissor das doenças. A ação, inclusive, mira em pontos estratégicos de Resende que possuem maior tendência a ter criadouros”, disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Combate à dengue

A população também pode fazer sua parte no combate à dengue. Em 10 minutos semanais já é possível eliminar os focos do mosquito como: limpeza de quintais e recipientes como pneus e garrafas, que possam ter acúmulo de água parada; manter a caixa d’água tampada; colocar areia nos vasos de plantas; limpar calhas; cobrir piscinas. A rotina de cuidados deve ser semanal, pois este é o período que o Aedes aegypti precisa se desenvolver e passar da fase de ovo para a fase de mosquito adulto.

Confira o calendário do mutirão:

Dezembro

Jardim Aliança II – dias 5 a 7

Jardim Aliança I – dias 8 e 9

Morada do Contorno – dias 12 a 14

Primavera – dias 15 e 16

Toyota – dia 19

Vila Isabel – dia 20

Cond. Santo André – dia 21

Janeiro

Paraíso – dias 16 e 18

Castelo Branco – dias 19 e 20

Morro do Cruzeiro – dias 23 e 24

Cabral/Alambari – dias 25 e 27

Surubi Velho – dia 30

Fevereiro

Novo Surubi – dias 1° e 2

Alto Surubi – dias 6 e 7

Vila Verde – dia 8

Vila Vicentina I e II – dias 9, 10 e 13

Santo Amaro – dias 14 a 16

Março

Nova Liberdade – dias 1° a 3

Liberdade – dias 6 a 8

Vila Santa Cecília – dias 9 e 10

Vila Julieta – dias 13 a 17

Itapuca – dias 20 a 22

Baixada Olaria – dias 23 e 24

Vila Alegria – dias 27 e 29

Abril

Cidade Alegria – dias 30 de março a 6 de abril

Nova Alegria – dias 10 e 11

Jardim Alegria – dias 12 a 14

Jardim Beira Rio – dias 17 e 18