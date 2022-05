Começa a programação de aniversário do Centro Cultural

Matéria publicada em 23 de maio de 2022, 17:35 horas

Com uma agenda de festividades bastante variada e atrativa, começa nesta segunda-feira, 23, a programação de aniversário dos 22 anos do Centro Cultural Theophilo Massad (CCTM). A abertura do evento ficará por conta do grupo Pisa Studio de Dança, com o espetáculo “La Burla Negra”, às 19h, no Teatro Municipal. Serão oito dias de shows com entrada gratuita e distribuição de senhas, uma hora antes do início dos espetáculos.

O ponto alto da festa promete ser nesta terça-feira, 24, quando o CCTM completa 22 anos. Para celebrar a data haverá, às 19h, o tradicional bolo de aniversário. No decorrer do dia, o público poderá ainda se divertir e conhecer a feira de artesanato, das 14h às 18h, na Praça Guarda-marinha Greenhalgh.

Para o púbico infantil a programação reservou a exibição de filme, às 14h, na sala de vídeo do Teatro Municipal, além de apresentação musical de Edson Jors, na praça em frente ao teatro. Às 15h, quem chega ao local é o grupo Chão de Estrelas, com o espetáculo “Dois Perdidos”, sendo sucedido pelo “Pagode Banana”, da Cia. de Teatro Ação, e o Regional Choro Caiçara, com “A Música Brasileira no Século XIX”.

Ainda no dia do aniversário do CCTM, o Teatro Municipal recebe, às 18h, o espetáculo “Arte Mais Arte”, com a Cia Arte Fênix e, às 20h, a apresentação teatral “Odeio As Coisas Que Amo Em Você”.

A semana segue com mais atrações na quarta-feira, dia 25, com as apresentações no Teatro Municipal, da peça “Ser Criança”, com o coletivo Raio de Sol, às 15h, e o show “Intenso”, de Lincoln Glauber, às 19h. Na quinta-feira, dia 26, o Feito Café se apresenta no Teatro, às 19h, com o show “DDD24”.

Na sexta-feira, dia 27, será a vez da apresentação teatral “Sala pra Seis” e a programação de aniversário do CCTM continua no sábado, dia 28, com o CanCanta Apresenta, às 17h, no Teatro Municipal, e o stand up comedy de Pedro Manso, às 19h.

No domingo, dia 29, a Cia. da Lua apresenta o “Diálogo da Solidão Voluntária”, às 17h, sendo sucedida por Juliana Maia, com o fabuloso tributo a Elis Regina, a partir das 19h, no Teatro Municipal.

O encerramento das festividades pelos 22 anos de CCTM será comandado pela Oficina #PrimeiroAto às 19h, na segunda-feira, dia 30, com o espetáculo “Rotação do Amor”.

– O CCTM é fruto da luta do movimento cultural da cidade e teremos dias repletos de atividade para este espaço que atinge a maioridade plena e que, em breve, ganhará uma reforma completa, promovendo a acessibilidade e se tornando, de fato, um local de inclusão. Buscamos de forma democrática ampliar a participação das companhias e fazedores de cultura da cidade. Seriam cinco espetáculos na programação, mas ampliamos e contemplamos todos os 12 inscritos em nosso chamamento – ressaltou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.