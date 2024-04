Começa disputa entre Voltaço e Remo em Belém do Pará

Belém do Pará – E começa a partida de estreia do Voltaço no Campeonato Brasileiro Série C, contra o Remo, no estádio Baenão, em Belém do Pará. A delegação viajou na madrugada de quinta-feira (18), para o primeiro confronto da competição.

O técnico Rogério Corrêa afirmou que o time está preparado para buscar os três primeiros pontos do campeonato. “Estamos preparados para essa estreia contra o Remo, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, um jogo pesado. O gramado vai estar pesado por conta da chuva. Porém, nós estamos preparados para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conseguir os três pontos para o Rio. Será fabuloso poder fazer uma grande vitória lá diante do Remo, que é um dos favoritos ao acesso, uma equipe de muito investimento”, disse Rogério.

O técnico ainda afirma que conta com a energia positiva da torcida do Esquadrão de Aço: “Vai ser um grande jogo e espero que a torcida do Voltaço possa nos passar energia positiva para que a gente saia de lá com os três pontos, será muito bom para a gente”.

O Voltaço será dirigido pelo técnico Rogério Corrêa, que mandará a campo o time com a seguinte formação: Jean Drosny, Wellington Silva, Luís Gustavo, Zé Vitor e Sanchez; Bruno Barra, Robinho e Ryan Guilherme; Berguinho, MV e Italo Carvalho

A partida está sendo transmitida através do YouTube, pelo canal ‘Nosso Futebol’, e também nos canais fechados ‘DAZN’ e ‘Zapping’.