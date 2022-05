Começam as atividades da Semana de Prevenção às Drogas, em Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de maio de 2022, 20:31 horas

Barra Mansa – A Compod (Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas) iniciou nesta terça-feira (24), a ‘Semana Municipal de Prevenção às Drogas’. A primeira atividade aconteceu pela manhã, na Seccional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), no Centro, com uma palestra da advogada e presidente da comissão “OAB Vai à Escola”, Carolina Mayrink.

A instrução teve como público-alvo alunos do CEI (Centro de Educação Integral) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva. Cerca de 80 estudantes de 8 e 9 anos compareceram ao auditório da OAB durante a manhã.

O coordenador da Compod, César Thomé, destacou que a educação é um dos fatores mais importantes de prevenção.

– Desde 2018 nós trazemos as escolas para a OAB, para que conheçam o ambiente e desperte o interesse desses jovens na área. Algumas turmas já estão entrando no ensino médio e precisam definir suas ambições e começarem a formar seus planos.

A palestrante Carolina Mayrink reforçou que a educação é o melhor caminho para o sucesso.

– Esse tipo de evento prioriza despertar nos adolescentes o interesse por carreiras dentro do Direito, por exemplo: atribuindo noções acerca de direitos e deveres. O conhecimento é libertador! – destacou Carolina.

A diretora do CEI Vieira da Silva, Sandra Maria Eulalia, disse que a iniciativa da Prefeitura de Barra Mansa é muito válida.

– Essas atividades em que o aluno tem contato com pessoas de diferentes áreas faz com que ele amplie o olhar, veja tudo sob uma nova ótica. Em especial a palestra de hoje, que teve o foco na reflexão sobre o futuro que esse adolescente quer ter; sua carreira, seus deveres, seus direitos… Um adolescente consciente de seu papel na sociedade com certeza terá mais condições de se manter longe das drogas e do álcool – destacou a diretora.

As atividades da Semana Municipal de Prevenção às Drogas continuam nesta quarta-feira (25), com uma caminhada e panfletagem no centro da cidade. Integrantes do Projeto Música nas Escolas e do Tiro de Guerra participarão das ações.