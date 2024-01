Começam as inscrições para mais uma Copa Angra Basquete

Angra dos Reis – Estão abertas as inscrições de equipes para a Copa Angra Basquete. Os times poderão se inscrever nas categorias Adulto e Máster +40 até o dia 8 de março, e a previsão dos organizadores é de que a competição tenha início no dia 16 de março, provavelmente na quadra do CEAV, no ginásio Ramiro Zillig, mas os promotores do campeonato ainda analisam outros locais em que a disputa poderá acontecer. Inscrições e maiores informações no whatsapp (24) 99221-7716.

Os campeões da Copa Angra Basquete

A tradicional competição municipal começou em 1995, com o Vera Cruz sendo o primeiro campeão e ainda ganhou a copa nos anos de 1998, 1999 e 2000. O atual campeão, em 2023, foi o Angra Heatwaves. O maior vencedor da Copa Angra Basquete é o CEIM com seis títulos: 2009, 2010, 2011, 2014, 2017 e 2021. O Esporte Clube Jardim Balneário foi campeão os anos de 2007 e 2008, o Verolme em 2006, Maxximus conquistou a Copa Angra Basquete em 2012 e 2013 e o Gil Divers Paraty conquistou três títulos nos anos de 2018, 2019 e 2022.