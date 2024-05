Comemorações dos 51 anos da AAPVR se encerram nesta quarta-feira (29)

Volta Redonda – Uma tarde de homenagens marcou o final das comemorações dos 51 anos da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPVR). O aniversário ocorreu no último dia 20, mas os eventos para comemorar aconteceram no dia 22, com o lançamento do Estatuto em Braille pela Rede Ibero-Americana de Associações de Aposentados, na sede da AAPVR, na Vila Santa Cecília, e nesta quarta (29), na Unidade Aterrado.

A diretoria da AAPVR aproveitou a data para prestar diversas homenagens para as pessoas que prestaram serviços relevantes à entidade. A presidente da Federação das Associações doso Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, Yedda Gaspar, recebeu um Diploma de Honra ao Mérito, por liderar lutas da classe pela recuperação do poder de compra, e o presidente da AAPVR, Ubirajara Vaz, ganhou uma Moção de Agradecimento, pelo trabalho desenvolvido à frente da instituição nos últimos 30 anos.

No momento mais marcante das comemorações do aniversário da AAPVR este ano, o diretor previdenciário, Rômulo de Carvalho, descerrou o pano que cobria a placa que dá o seu nome para o átrio do Centro Integrado de Saúde e Assistência, que passa a se chamar “Átrio Rômulo de Carvalho”. Ubirajara Vaz fez questão de enaltecer o seu diretor:

“O Rômulo é um baluarte da nossa associação e do Movimento dos Aposentados. Ele é diretor da AAPVR há mais de 30 anos, participando sempre das manifestações e atos públicos em favor dos direitos da nossa classe. É dele, por exemplo, o estudo que comprovou a perda do poder aquisitivo dos aposentados e o que gerou a CPI da Previdência Social. Esta homenagem ao Rômulo de Carvalho é uma das mais merecidas das que participei”, afirmou Ubirajara.

Entre os homenageados esteve, ainda, Dorvalino José Lopes, de 100 anos de idade e matrícula de número 31. Ele é associado da AAPVR há 46 anos e ajudou na implantação dos serviços, quando seus fundadores nem sonhavam que ela chegaria à grandeza que é hoje, com patrimônio de R$ 70 milhões.