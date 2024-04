Comerciante assassinado no Roma é sepultado

Volta Redonda – Foi sepultado nesta quinta-feira (18), o corpo do comerciante Luciano Santana Ribeiro, de 41 anos, assassinado a ‘sangue frio’, na quarta-feira (17), nas proximidades de uma padaria no bairro Roma, em Volta Redonda. O velório e o enterro ocorreram no Cemitério Portal da Saudade. Amigos e familiares cobram Justiça e querem que os culpados sejam identificados e presos.

– O Luciano era do bem, era da comunidade e ajudava muitas pessoas no Roma e no Boa Vista, onde morava. Estamos indignados e queremos Justiça. Foi uma covardia – disse um amigo da vítima em contato com o DIÁRIO DO VALE.

Luciano foi morto com cerca de 10 tiros, no lado de fora de uma padaria. O autor do crime estava numa moto de cor preta. Ele atuava no ramo de ovos e um dos grandes distribuidores da região.

O caso está sendo investigado pelo setor de homicídios da 93ª DP.