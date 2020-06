Comerciante de Piraí doa quatro mil máscaras de tecido

Matéria publicada em 3 de junho de 2020, 14:41 horas

Márcio André é dono de uma loja que confecciona uniformes e desde o mês de abril um grupo confecciona e distribui as máscaras gratuitamente

Piraí – Um comerciante está realizando uma campanha para ajudar os moradores do município de Piraí. Ele está confeccionando máscaras de tecido que estão sendo entregues para famílias que passam por dificuldades financeiras devido a quarentena causada pela pandemia do coronavírus.

Márcio Andre, proprietário de uma loja que confecciona uniformes, está desde abril confeccionando e distribuindo máscaras gratuitamente junto a um grupo formado por ele. Desde então já foram doadas 4000 máscaras de tecido, que foram levadas pelo comerciante até as casas e os estabelecimentos da população de Piraí.

De acordo com Márcio, a iniciativa ocorreu devido ao fato que estava observando o aumento no preço de máscaras e na quantidade de pessoas que estavam com dificuldades para comprá-las.

– Como comerciante, vejo que a população precisa de ajuda. O que está ao meu alcance, o que posso fazer, é distribuir as máscaras para quem precisa – contou o comerciante.

Ele também contou que outro motivo de querer ajudar as pessoas é que no ano de 2010 foi diagnosticado com tumor pulmonar e precisou de uma cirurgia de emergência. Durante o tratamento, ele precisou ficar utilizando respirador no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, durante uma semana.

– Um dos motivos de querer ajudar as pessoas com a doação de máscaras é por tudo que passei. É uma experiência horrível não conseguir respirar, dói muito. Não quero que ninguém passe pelo que passei – concluiu Márcio.

Márcio e seu grupo de colaboradores formaram parcerias com empresas da região que abraçaram a causa.

Em consequência disso conseguiu doar as máscaras para bairros do Piraí, para o distrito de Arrozal, para o Projeto de Piraí Grupo Unidos do Amor que existe há 30 anos que entrega cestas básicas para as famílias, para os garis que ajudam na limpeza do município, e para os trabalhadores da Cooperativa de Trabalho de Materiais Recicláveis de Piraí (Coopmapi).