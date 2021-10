Matéria publicada em 12 de outubro de 2021, 17:11 horas

Delegado analisa também as imagens gravadas por uma câmera de segurança feitas no local do crime

Barra Mansa- O delegado titular da 90 DP, Michel Floroshk, disse que o comerciante Igor Levi de Araújo, de 31 anos, foi atraído, na noite de segunda-feira, dia 11, ao local onde foi morto a tiros. A vítima foi morta na Rua José Gonçalves Rebola, no bairro Bocaininha, onde foi fazer a entrega de um lanche, pedido por telefone. Floroshy explicou que Igor é dono da Lanchonete Moleca Lanches, na Rua A, na Colônia Santo Antônio, também em Barra Mansa.

– Foi um ato covarde, atrair um trabalhador a um local para ele ser morto. Mas a Polícia Civil vai descobrir o autor do crime – disse o delegado.

Floroschy ouviu um funcionário da vítima, que o informou que, às 23h50, ficou sabendo que seu patrão foi morto durante a entrega de um lanche. O funcionário informou que Igor tinha o costume de fazer as entregas pessoalmente nos feriados e finais de semana. O delegado analisa também as imagens gravadas por uma câmera de segurança feitas no local do crime.

Com o homicídio, subiu para cinco o número de vítimas assassinadas no município de domingo até segunda.