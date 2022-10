Comerciantes devem ter atenção redobrada para evitarem ‘golpe do falso pix’, alerta delegado

Matéria publicada em 25 de outubro de 2022, 19:56 horas

Com a proximidade das festas de fim de ano, a orientação é do titular da 90ª DP de Barra Mansa, Michel Floroschk

Barra Mansa – Após a prisão de um casal na última terça-feira (18), suspeito de aplicar um “golpe do Pix” em uma confeitaria no bairro Ano Bom, o delegado da 90ª DP de Barra Mansa, Michel Floroschk, está fazendo um alerta para que os comerciantes tenham a atenção redobrada ao analisar o comprovante de pagamento feito por meio desse sistema. A orientação, segundo ele, é muito importante para o período de festas de fim de ano, que já está se aproximando, e quando aumenta o fluxo de clientes na maioria dos estabelecimentos e também através de delivery.

Na prisão feita na última terça-feira, o esquema feito pelo casal suspeito era o de fazer um determinado pedido e enviar um recibo falso, montado.

– Nosso objetivo maior é alertar o seguinte: quando um cliente vai até uma loja e compra em dinheiro, o comerciante tem o cuidado de conferir se aquela nota é verdadeira ou falsa. Com o pix deve ser feito a mesma coisa. Não basta apenas o comprovante do pix, o comerciante tem que ter a malícia de verificar se realmente entrou na conta. Tem que comprovar lá na conta, ver se entrou o pagamento porque senão vai ficar muito vulnerável – disse o delegado, ao acrescentar que existe a chance de golpe até mesmo quando a transferência é feita pelo código de barras, o que reforça a importância da conferência na conta.

Outros golpes

De acordo com Floroschk, o casal havia aplicado o golpe várias vezes na confeitaria, que sofreu um prejuízo de R$ 900. Mas, segundo ele, outros estabelecimentos também já foram lesados na cidade pelo golpe do falso Pix, entre eles uma tradicional pizzaria localizada na Avenida Mário Ramos. De acordo com a Polícia Civil, 18 estabelecimentos foram alvo do mesmo tipo de crime, em Barra Mansa.

Conforme explica o delegado, dificilmente o autor de um delito de estelionato permanece preso, o que acaba contribuindo para que volte a cometer o mesmo crime.

– Esses que foram presos, na última ocorrência, em breve estarão nas ruas e irão reiterar nisso e lesar novas pessoas e causar novos prejuízos. A justiça faz o que a lei manda. E é uma determinação legal de que em crimes sem violência e sem ameaça o autor permaneça em liberdade. Mas, ainda assim, o registro de ocorrência é muito importante porque essas pessoas estando em liberdade elas não vão parar. E a investigação serve justamente para isso, porque uma hora ou outra, de tanto rescindirem o mesmo crime, elas vão acabar permanecendo presas – esclareceu o delegado.

Vítima

A proprietária da confeitaria do bairro Ano Bom, que foi vítima do golpe, Vanessa Pedrosa Carneiro, publicou um vídeo nas redes sociais alertando os comerciantes da cidade para que fiquem atentos e tenham cuidado com comprovantes de pagamento via Pix.

– Eles pegaram a arte de um pix aleatório, trocando o valor do pedido e o remetente e colocando o meu nome. A regra entre os meus funcionários era apenas de receber o comprovante, eles não tinham acesso a minha conta para saber se o valor tinha mesmo entrado. A loja tem um fluxo grande, mas neste dia calhou de a minha conta não ter muito dinheiro, o movimento estava devagar e deu para eu conferir e ver que o pix não tinha caído. Liguei para a operadora da máquina de cartão e eles me alertaram sobre o golpe – contou.