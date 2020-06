Comércio de Barra Mansa abrirá de 8h às 14h no feriado do dia 11

Matéria publicada em 9 de junho de 2020, 23:08 horas

Drable diz que ano letivo não estará perdido se as aulas retornarem no fim de julho

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, afirmou durante uma live realizada nas suas redes sociais, na noite desta terça-feira (09), que o comércio do município funcionará em horário diferenciado no feriado de Corpus Christi, no dia 11 deste mês, próxima quinta-feira. Segundo Drable, como os bancos não abrirão no dia, o comércio funcionará de 08h às 14h, e que na sexta-feira (12), retornarão ao horário normal, de 14h às 20h.

– Como os bancos não vão funcionar e pela manhã a gente não tem expectativas de ter filas de banco, o comércio funcionará de 8h às 14h. Foi um pedido das entidades representativas do comércio, e isso é bom para os comerciários, que vão ter a tarde mais livre. Na sexta-feira os horários voltam normal de 14h às 20h – disse o prefeito enquanto respondia perguntas de internautas que são moradores de Barra Mansa.

Ano letivo

O prefeito também disse que o ano letivo em Barra Mansa ainda não está perdido. Ele destacou que se as aulas puderem retornar até o final do mês de julho ou no início do mês de agosto, será possível concluir o ano letivo de 2020.

– As pessoas me perguntam quando que as aulas vão retornar. A melhor resposta que tenho é quando for seguro. Ninguém quer colocar uma criança em risco. Sou pai também e tenho esse drama de imaginar meus filhos nesse risco e não quero isso pra ninguém. As aulas voltarão quando for seguro e essa é a tranquilidade que quero para todo pai e toda mãe de barra mansa […] O ano letivo não está perdido, temos capacidade para retornar no final de julho e agosto e se isso acontecer, a gente consegue concluir esse ano letivo 2020 – explicou Drable.