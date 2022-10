Comércio de Barra Mansa aposta na venda de artigos da Copa do Mundo

Matéria publicada em 21 de outubro de 2022, 21:59 horas

Lojas já estão colocando para exposição diversos produtos nas cores verde e amarelo de olho no Mundial de Futebol

Barra Mansa – Faltando menos de 30 dias para o início da Copa do Mundo, que este ano será no Qatar e excepcionalmente em novembro, algumas lojas do comércio de Barra Mansa já estão apostando na venda de artigos com as cores do Brasil. Bandeiras, chapéus, óculos, perucas, canecas, entre outros produtos, em verde e amarelo, já podem ser encontrados com destaque nas gôndolas e vitrines de alguns estabelecimentos.

É o caso de uma loja de departamentos e artigos para casa, que fica na Avenida Joaquim Leite, no Centro, onde os produtos “da Copa” podem ser encontrados pelos consumidores logo na entrada. O subgerente Júlio dos Santos Silva explicou que a estratégia é justamente para chamar a atenção de quem passa pelo local.

– Na medida em que os artigos da Copa do Mundo vão chegando nós buscamos colocá-los em um lugar de destaque para atrair mais pessoas. Na última Copa nós trabalhamos com pouca coisa, mas neste ano investimos em produtos diversos e já tem muita gente procurando – afirmou Santos, ao citar as canecas e as tulipas com a estampa do Brasil como um dos artigos que estão fazendo sucesso.

De acordo com o subgerente, além da aproximação da Copa do Mundo, as eleições deste ano também influenciaram muitas pessoas a comprarem produtos com as cores e a estampa do Brasil. E conforme ele prevê, a tendência é de que nas próximas semanas a procura seja ainda maior.

– A política também acabou contribuindo com as vendas porque hoje em dia algumas pessoas gostam de postar nas redes sociais foto com artigos do Brasil. Mas, ainda temos muitos acessórios para receber, até a Copa do Mundo, e acredito que vão fazer sucesso entre os torcedores que gostam de se enfeitar nos dias de jogos – disse.

Proprietária de uma loja de artigos e aviamentos, a comerciante Carla Lima, está tão otimista com a procura por acessórios para a Copa do Mundo que prevê um aumento de 50% nas vendas, se comparado ao último mundial.

– As pessoas estão animadas e pedindo para gente trazer coisas diferentes. Como os jogos serão no período de calor, isso vai influenciar muito nas festas, encontros de amigos para assistir aos jogos e, consequentemente, na procura por acessórios e enfeites em verde e amarelo. Muitas lojas da cidade já estão decorando o ambiente para entrar no clima de Copa e isso também tem contribuído com o aumento das vendas. Estamos muito otimistas – ressaltou a comerciante.

Sem ter dúvidas de que o pai iria gostar do presente, a vendedora Karla Oliveira, de 36 anos, aproveitou que a Copa do Mundo está próxima e comprou uma caneca e uma tulipa de chopp com a bandeira do Brasil que, segundo ela, vai ser muito útil nos próximos dias.

– Ele vai ficar feliz de poder tomar a cerveja dele na tulipa nova. E como ele ama futebol, tenho certeza de que durante os jogos ela vai fazer o maior sucesso – enfatizou a vendedora.

Roze Martins, especial para o DIÁRIO DO VALE