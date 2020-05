Comércio de Barra Mansa reabre hoje às 14 horas

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 11:42 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, afirmo que celebrou um acordo com o Ministério Públoico do Estado do Rio de Janeiro para possibilitar a reabertura do comércio local. A reunião foi intermediada pela juíza da 1ª Vara Cível de Barra Mansa, Anna Carolinne Licasalio da Costa.

“Acabamos de acordar com o Ministério Público, em audiência Judicial, a revalidação do acordo que permite funcionar o Comércio. Dessa maneira, o comércio volta a funcionar hoje a partir das 14hrs, inclusive as galerias e Shopping Popular, Rodoviária Shopping, Shoping Figoreli e Shop House. Faremos uma Live em seguida para trazer mais informações e detalhes”, disse o prefeito através de sua página no Facebook.

Entre os itens previstos no acordo celebrado nesta manhã, estão de volta das barreiras nas entradas da cidade, a partir das 13 horas.

O prefeito afirmou que seguem fechadas igrejas e academias, assim como a Feira Livre será mantida suspensa. “Tentamos mostrar que montamos protocolos e ações para funcionamento destes três setores, mas neste momento não foi possível”, disse Drable, que vai fazer nova investida para tentar liberar as três atividades já na segunda-feira, dia 1 de junho.

O prefeito ressaltou ainda a importância da participação da população para que o comércio siga aberto. Pelo acordo, a exemplo do que acontece em Volta Redonda, se por dois dias seguidos o número de casos suspeitos subirem mais de 5% as portas serão fechadas. Drable também fez questão de agradecer a sensibilidade do Ministério Público e da Justiça, que acataram os estudos e ações já tomadas pelo governo a respeito do controle da circulação do vírus em Barra Mansa.