Comércio de Barra Mansa também funcionará normalmente nos feriados

Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 17:06 horas

Barra Mansa – Assim como Volta Redonda, o comércio de Barra Mansa funcionará normalmente, de 10h às 18h, nos feriados dos dias 21 e 23 de abril, Dia de Tiradentes e Dia de São Jorge, segundo a CDL-BM (Câmara de Dirigentes Lojistas). O horário de funcionamento das lojas deverá se adequar ao decreto em exercício nestas datas.

O comércio está liberado para funcionar nesta data conforme o Projeto 3.906/2021, que antecipou os feriados para os dias 29 e 30 de março. Com isso, a remuneração dos trabalhadores do setor será paga como dias normais.

De acordo com o presidente da CDL Barra Mansa, Leonardo dos Santos, a medida foi importante para que as lojas possam compensar as perdas durante o fechamento, nos períodos mais críticos da pandemia. A entidade alerta, no entanto, que os consumidores façam suas compras no comércio de maneira consciente, assim como os lojistas devem adotar estratégias de prevenção ao novo coronavírus.

– É importante que os estabelecimentos evitem aglomerações no interior, disponibilizem álcool em gel para seus clientes e recomendem o uso de máscara por todos, funcionários e clientes. Vencer esta pandemia é um dever de todos nós – pontuou Leonardo.