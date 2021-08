Comércio de BM poderá funcionar até 23h no sábado

Matéria publicada em 5 de agosto de 2021, 15:34 horas

Prefeito Rodrigo Drable decretou novo horário no próximo sábado que antecede ao “Dia dos Pais”

Barra Mansa – O horário do comércio de Barra Mansa poderá funcionar de 9h às 23h, no próximo sábado (07), que antecede o feriado do “Dia dos Pais”, segundo o decreto nº 10.382, assinado pelo prefeito Rodrigo Drable.

Ainda segundo o decreto, os comércios somente poderão funcionar de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 9h às 20h, e aos sábados de 9h às 15h, exceto para supermercados, farmácias, drogarias, padarias e atividades essenciais. As medidas vigoram até o próximo domingo, dia 08.

Aos domingos, os comércios funcionarão de 9h às 15h.

Bares com música ao vivo

Bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres poderão funcionar até as 01h durante todos os dias da semana, podendo ter música ao vivo somente até às 23h59, com capacidade liberada para ocupação de 50% das mesas.

Estabelecimentos com capacidade para mais de 40 pessoas, deverão submeter todos os presentes a verificação de temperatura antes de adentrar no recinto, não podendo ingressar aqueles com sintomas gripais.

Fica proibida a permanência de clientes em pé, bem como a utilização de pista de dança dentro dos estabelecimentos.

Academias

Já as academias e estabelecimentos de prática de atividades físicas poderão funcionar de segunda-feira a domingo, de 5h às 22h, com até 50% da capacidade de ocupação, com distanciamento de 1,5 metro.