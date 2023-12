Comércio de Pinheiral terá horário de funcionamento ampliado na época de Natal

Pinheiral – A partir do próximo domingo, 10 de dezembro, os estabelecimentos comerciais de Pinheiral estarão autorizados a funcionar em horários especiais em virtude das comemorações natalinas . A medida foi estabelecida no último dia 28 de novembro, com a assinatura do decreto realizada pelo prefeito de Pinheiral Ednardo Barbosa. A ação, inédita na cidade, possui o objetivo de fomentar as vendas do comércio local, tendo em vista a crescente demanda com a chegada das festas de fim de ano. Com o decreto, as lojas irão funcionar de segunda a sábado, das 08 às 20 horas e aos domingos, das 08 às 18 horas. Dos dias 21 a 24 de dezembro, o funcionamento será das 08 às 21 horas.

No dia 10, acontece o primeiro “Outlet Pinheiral” , evento que será promovido pela Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Associação Comercial Industrial e Agropastoril (ACIAP). Desta vez, ao invés do fechamento de toda a extensão da Avenida Nilton Penna Botelho, local onde aconteceu as últimas edições do Domingo de Diversão e Compras, neste novo formato, todo o comércio do município será contemplado e poderá participar da ação com as lojas abertas no período das 09 às 18 horas com super descontos, a passagem do Papai Noel pelos estabelecimentos, cupons promocionais, entre outras.

A expectativa, com o horário diferenciado do comércio, é de incremento nas vendas durante o período, devido à possibilidade de a população e visitantes de outras cidades terem a flexibilidade de visitar as lojas em contraturno do trabalho.

O prefeito Ednardo Barbosa afirmou que os comerciantes conseguirão atender seus clientes até mais tarde, uma vez que muitas pessoas não podem ir às compras devido às rotinas de trabalho, durante o horário comercial.

– Os horários estendidos dos comércios foi muito esperado tanto pelos lojistas, quanto pelos consumidores. É uma ação inédita em uma das épocas mais movimentadas do ano. É importante que os munícipes apoiem os nossos lojistas e venham comprar no comércio local – disse.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa, explica que a medida visa incrementar as vendas e facilitar a vida dos consumidores que procuram as lojas para adiantar as compras de Natal.

– Os comerciantes estão muito animados com esse novo horário e esperamos que a nossa população compareça em peso para aproveitar os diversos descontos e condições especiais que os lojistas estão preparando- destacou.