Comércio de Piraí tem horário ampliado de 8h às 18h

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 15:32 horas

Decreto mudou horário do comércio, que funcionava de 9h às 14h

Piraí – A prefeitura de Piraí publicou o decreto nº 5.170 que amplia o horário de funcionamento do comércio, que antes funcionava de 9h às 14h, agora funciona de 8h às 18h, com medidas de combate e prevenção a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ainda de acordo com o decreto, o comércio de Piraí poderá funcionar com barreira na entrada para regular o fluxo de pessoas e através de venda online, com retirada do produto no estabelecimento pelo cliente.

Confira o decreto

Condições

A entrada de pessoas fica limitada a uma pessoa por 10m² (dez metros quadrados) de área livre ou de acordo com o que for determinado pela fiscalização da Vigilância em Saúde. O uso obrigatório de máscaras e o afastamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas é uma das exigências. Os estabelecimentos devem ter álcool para higienização das mãos na entrada e na saída do local e em pontos estratégicos.

Em caso de fila, o estabelecimento deve organizar o distanciamento mínimo.

Padarias, mercearias, supermercados e similares não poderão ter consumo de alimentos e bebidas no local. Lanchonetes, lojas de conveniências, trailers, food truck e restaurantes deverão funcionar em regime de delivery.

Todos os funcionários deverão portar equipamentos de proteção como máscaras, álcool em gel e possuírem espaço para higienização das mãos.

Hotéis e pousadas deverão trabalhar com oferta reduzida de leitos com ocupação máxima de 35% da sua capacidade, evitando aglomerações e adotando as medidas de segurança.

Horários

Apesar do comércio funcionar de 8h às 18h, alguns estabelecimentos funcionarão com horários distintos, como no caso de supermercados, mercearias, açougues, peixarias, hortifrúti, lojas agropecuárias, óticas e casas lotéricas estão permitidas funcionarem de 8h às 18h.

Já as padarias funcionarão de 6h às 18h, e farmácias de 8h às 20h.

Oficinas mecânicas e afins poderão funcionar de 8h às 18h.

Fechados

Academias e clubes deverão permanecer fechados, assim como as atividades nos espaços comuns, como spas, piscinas, saunas e outras áreas de convívio dos hotéis e pousadas.

Atividades de cultos religiosos de qualquer natureza estão suspensas, o mesmo vale para atividades de grupo de ciclismo e motociclismo. Estas podem ocorrer a intervenção da Polícia Militar na identificação e autuação dos mesmos.

Casos

Piraí tem 181 casos confirmados da Covid-19, sendo que destes 132 já se recuperaram, 35 estão em isolamento domiciliar, dois internados, além de 12 óbitos confirmados pelo coronavírus. O último óbito ocorreu na quinta-feira (25), de um homem, de 48 anos, que morava na Vila das Palmeiras. Piraí possui 1.127 casos suspeitos, sendo que 416 foram descartados e 607 pacientes tiveram seus exames coletados, além de um óbito sob investigação.