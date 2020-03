Comércio de Volta Redonda demite 1.759 empregados em dez dias de quarentena

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 17:07 horas

Volta Redonda – O comércio de Volta Redonda demitiu 1.759 funcionários em de dias de quarentena. Mais de quatro mil empregados estão em férias coletivas. Os dados foram divulgados pela CDL,Sicomércio, Aciap-VR e Sipacon-SF. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira, dia 31, e mostra ainda que a tendência é que ocorra novas demissões na primeira semana de abril, se as lojas continuarem fechadas.

A previsão, segundo as entidades, é de que mais de 60% das empresas não terão condições de arcar com a folha de pagamento, que vence no próximo quinto dia útil.

Além disso, as entidades afirmam que, se o comércio continuar fechado, não há como arcar com os compromissos fiscais e tributários pelos próximos três meses. E mais: pelo menos 30% das micro e pequenas empresas correm o risco de fechar, segundo afirmam as entidades.

Ofício à prefeitura

As entidade, enviaram ofício à prefeitura, pedindo a antecipação da reabertura do comércio, previsto apra 3 de abril. No documento, as entidades afirmam que “não houve um aumento significativo de casos graves de COVID-19 na cidade e ressalta que o Hospital de Campanha será inaugurado até sexta-feira, dia 03 de abril de 2020. Cita ainda que a prefeitura restringiu o acesso de pessoas “de fora do município como forma de conter a proliferação do contágio”.

-Em pesquisa realizada aos associados das 04 (quatro) entidades signatárias do presente ofício, acima de 60% dos comerciantes vinculados não conseguirão arcar com os salários de seus funcionários, haja vista queda de mais de 80%, quando não de 100%, do faturamento do comércio em geral – diz um trecho do ofício.

E continua: “Com a referida queda de faturamento, além da dificuldade de honrar com os salários dos funcionários e colaboradores, a maioria das empresas consultadas não conseguirá arcar com os compromissos tributários e fiscais nos próximos 03 (três) meses”.

O documento encerra, informando que ” há risco de demissão em massa no comércio do município, o que acarretará inúmeros problemas nas áreas de segurança e assistência social”.

O ofício é assinado pela CDL-VR, Aciap-VR, Sicomércio-VR e Sipacon-SF.

Entidades fazem proposta para reabertura do comércio

As entidades fizeram ainda uma proposta para reabertura imediada do comércio, incluindo atendimento especial aos idosos e metragem para consumidor

A íntegra da proposta

FUNCIONAMENTO:

– Definir um prazo urgente para a abertura do comércio em geral, seguindo as normas de higienização conforme diretrizes do Ministério da Saúde, levando em consideração o grande número de trabalhadores afetados com demissões num curto período de (10) dez dias, que já ultrapassam 1.700 (hum mil e setecentos) demitidos.

– Manter fechados estabelecimentos que estimulem a aglomeração como cinemas, casas de show, teatros, casas de festas, boates e congêneres;

– Aumento da segurança policial (Guarda Municipal e Polícia Militar) nas ruas;

– Suspensão da cobrança por serviços municipais e impostos municipais, bem como demais taxas municipais pelo prazo de 120 dias ou enquanto durar a pandemia;

– Horário especial para atendimento ao idoso;

– Shoppings abertos com limite de metragem (10 metros quadrados) por consumidor, o mesmo para lojas que funcionem externamente em shoppings, e grandes redes fora de shopping;

– Manter limitação já definida para restaurantes, com metragem por consumidor;

– Manter afastados idosos, gestantes e funcionários que fazem parte do grupo de risco, com trabalho em home office ou em compensação dessas folgas;

– Estimular a carona solidária;

– Funcionamento dos estabelecimentos comerciais limitando a um cliente no interior a cada dez metros quadrados;

– Proibir reuniões de pessoas de fora na cidade, priorizando as videoconferências;

– Ter álcool em gel nos estabelecimentos comerciais para funcionários e clientes, se disponível no mercado;

CONTRAPARTIDA DAS ENTIDADES

– As entidades também se propõem a fazer uma campanha publicitária na internet, rádio e tevês de conscientização nas mídias sobe a importância de se cumprir as medidas de segurança em saúde, com a higienização dos ambientes empresariais, principalmente, das superfícies de contato: portas, maçanetas, vitrines e balcão, seguindo o protocolo de desinfecção.

– Desinfecção das calçadas com equipamento da prefeitura e doação do cloro pelo comércio.

AJUDA

Doação de R$ 66.712,80 (sessenta e seis mil, setecentos e doze reais e oitenta centavos) para compra de materiais para o Hospital de Campanha, que está sendo instalado no Estádio Raulino de Oliveira, conforme orçamento apresentado pelo Município de Volta Redonda. Valor arrecadado da seguinte forma: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), doado pela Rede Royal; R$ 10.000,00 (dez mil reais), doados pela Café Faraó Favorito; e R$ 41.712,80 (quarenta e um mil, setecentos e doze reais e oitenta centavos), doados pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR).