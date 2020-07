Comércio de Volta Redonda reabre neste domingo

Matéria publicada em 12 de julho de 2020, 09:19 horas

Volta Redonda – O comércio de Volta Redonda já pode funcionar a partir de hoje, domingo, 12, de acordo com decreto publicado pelo prefeito Samuca Silva neste sábado, 11, permitindo que as atividades econômicas funcionem com horário liberado. A feira livre também volta a funcionar. As barracas de alimentos ficarão na Sessenta e as de vestuário na Vila Santa Cecília. Shoppings poderão reabrir, mas terão o acesso controlado para evitar aglomeração e os consumidores só poderão permanecer com o veículo no estacionamento por, no máximo, uma hora e meia.

Bares e restaurantes podem funcionar, respeitando o limite de 30% da capacidade e as mesas devem estar separadas com distância de dois metros, entre elas.

Algumas regras de higiene também devem ser seguidas, como o uso obrigatório de máscara por todos os clientes e funcionários, além do fornecimento de álcool gel.

O decreto estabelecendo estas novas regras não tem uma data limite, já que segue as especificações dos eixos de monitoramento, que são avaliados diariamente para determinar as ações do governo.

As condições são: o número de casos suspeitos não poderá aumentar em 5% por três dias seguidos; ocupação dos leitos de CTI não ultrapassar 50% e no Hospital de Campanha não passar de 60%; grupo de risco permanecer em isolamento social; uso obrigatório de máscara nas ruas; além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.