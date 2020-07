Comércio de Volta Redonda vai abrir no feriado de aniversário do município

Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 15:26 horas

Nesta sexta-feira, dia 17 de julho, é feriado em comemoração ao aniversário de Volta Redonda

Volta Redonda- O comércio está se preparando para abrir neste feriado de 17 de julho, aniversário de Volta Redonda. No Centro, comerciantes da Avenida Amaral Peixoto já se mobilizam para abrir as portas. Boa parte das lojas nos bairros Aterrado e Retiro também.

De acordo com a CDL-VR (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Volta Redonda), a abertura em feriados está prevista em Convenção Coletiva de Trabalho, e também em Lei Municipal, respeitando atualmente o decreto de flexibilização de funcionamento do comércio durante a pandemia.

Segundo o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, depois de ficar 79 dias de portas fechadas durante essa quarentena, o setor entende que é necessário aproveitar a data para recuperar um pouco das perdas provocadas pelo fechamento dos últimos meses.

– Qualquer dia a mais funcionando é um alívio para ajudar a pagar as contas no fim do mês e colocar comida na mesa, principalmente para o pequeno e microempresário. O comércio tem respeitado as medidas preventivas e vai estar aberto para atender com segurança. Temos orientado os lojistas a abrirem – disse.

Segundo o Sindicato do Comércio de Volta Redonda (Sicomércio-VR), as lojas precisam cumprir a Convenção Coletiva de Trabalho, além de seguir as medidas preventivas, como disponibilizar álcool 70%, o uso obrigatório de máscara para clientes e funcionários e respeitar o distanciamento social.

– Muitos lojistas vão abrir para aproveitar que outros segmentos vão estar fechados e as pessoas vão ter mais tempo para realizarem suas compras sem aglomeração. Pela convenção, o horário é de 8h30min às 18h30min, mas fica a critério de cada empresa escolher dentro desse período, o melhor horário de funcionamento – comentou Jerônimo dos Santos, presidente do Sicomércio-VR.