Comércio de VR não terá horário especial na Copa do Mundo

Matéria publicada em 3 de novembro de 2022, 14:24 horas

Volta Redonda- De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomécio-VR), durante o período da Copa do Mundo não haverá horário especial de trabalho. Segundo o Sicomércio, a definição sobre funcionamento e horários de abertura e fechamento de suas operações nos dias de jogos da Seleção Brasileira vai ficar a critério de cada estabelecimento comercial, salvo manifestação em contrário do poder público. O Sicomércio lembra ainda que, em Volta Redonda, tem a lei municipal de Horário Livre do comércio, o que ajuda a flexibilizar o funcionamento, respeitando a Convenção Coletiva.

“É um período atípico este ano, porque os jogos vão também durante o melhor período de vendas para o Natal e as festas de fim de ano, então, as lojas vão precisar se adequar para atender os consumidores e avaliarem de acordo com o movimento, se vão manter as portas abertas durante as partidas ou fechar e abrir depois dos jogos. Deixamos como opcional, porque realmente, vai ser preciso um planejamento individual para atender a todos os públicos”, afirmou o presidente do Sicomércio-VR, Levi Freitas.

Segundo o sindicato, a expectativa do aumento nas vendas já começa antes mesmo do início do Mundial, no dia 20 de novembro. Muitas lojas já estão vendendo acessórios, camisas e itens de decoração para quem vai assistir em casa ou até mesmo no trabalho.

“A Copa do Mundo sempre trouxe uma melhora para o comércio especializado, porque as pessoas gostam de torcer, vestir o verde-amarelo da Seleção Brasileira, de se reunir, seja em casa, no trabalho ou ir a bares e restaurantes onde passam os jogos, sem com acessórios, no clima mesmo do Mundial. Então, em novembro e dezembro, teremos dois temas muito atrativos para o consumido, além das férias escolares. Se preparando bem, o comércio, com certeza, vai registrar um excelente fluxo de consumidores entre novembro e dezembro. Estamos bem otimistas”, acrescentou.