Comércio de VR terá ronda noturna todos os dias

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) está alterando o planejamento estratégico do Sistema Integrado de Segurança Pública, ampliando as fiscalizações, principalmente à noite, com o objetivo de coibir furtos e arrombamentos na área comercial de Volta Redonda. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (9) pelo secretário Coronel Henrique.

O coronel explicou que uma equipe formada por policiais do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), designada exclusivamente para coibir essas práticas delituosas, atuará das 19h às 7h, todos os dias. Segundo ele, a mudança atende a uma demanda apresentada por comerciantes, embora não registrada na mancha criminal devido à ausência de boletins de ocorrência.

“O crime é dinâmico, e a atuação das forças de segurança pública também precisa ser. Estamos reforçando esse serviço porque identificamos, junto a alguns comerciantes, essa necessidade — principalmente no período em que os estabelecimentos estão fechados. O que estava ocorrendo era a subnotificação dos crimes, quando os registros de ocorrência não eram feitos na delegacia”, afirmou o secretário, lembrando que, somente nos últimos dias, com as rondas intensificadas, três suspeitos de furto foram presos.

Coronel Henrique destacou ainda que, apesar do reforço na fiscalização, o Sistema Integrado de Segurança é um serviço suplementar, não substituindo o policiamento ostensivo realizado pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal.

“O serviço é complementar ao trabalho já realizado pelas outras forças do município, reforçando e otimizando os recursos disponíveis. A diferença é que o cidadão participa ativamente, por meio dos grupos de WhatsApp da Secretaria de Ordem Pública. Entendemos que não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas podemos contar com cidadãos de bem, bem orientados e conectados à Segurança Pública, que ajudam a encurtar a distância entre o problema e a solução”, completou o secretário, afirmando que, em caso de emergência, a população deve acionar os números 153 (GMVR), 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Civil).

O secretário também orientou que, além da fiscalização, os comerciantes complementem a segurança de seus estabelecimentos com a instalação de sistemas de vigilância por câmeras, alarmes, iluminação adequada e barreiras físicas, como portas, janelas e grades.

“Essas são apenas algumas das medidas que podem ser adotadas para complementar a segurança nos estabelecimentos comerciais. Inclusive, aqueles que tiverem interesse, podem procurar a Secretaria Municipal de Ordem Pública, na Ilha São João, para terem suas câmeras particulares incorporadas ao sistema da prefeitura. Isso amplia a capacidade de monitoramento público. Atualmente contamos com aproximadamente 250 equipamentos particulares já incorporados. Lembrem-se de que segurança é um processo contínuo e exige atenção constante”, finalizou Coronel Henrique.