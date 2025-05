Comércio exterior garante superávit ao Estado do Rio em 2025

Estado do Rio – A balança comercial do Estado do Rio de Janeiro acumula superávit de US$ 3,6 bilhões nos primeiros quatro meses de 2025. De janeiro a abril, a corrente comercial fluminense (soma das importações e exportações) alcançou US$ 22 bilhões, sendo US$ 12,8 bilhões em exportações e US$ 9,2 bilhões em importações. Os dados são do Comex Stat, sistema de consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

“O desempenho da balança comercial do estado, com sucessivos saldos positivos, é um indicativo importante do dinamismo econômico do Rio de Janeiro e de sua capacidade de contribuir expressivamente para a corrente comercial brasileira. Mantendo relações comerciais sólidas com mercados estratégicos, criamos oportunidades de atração de investimentos e fomentamos o desenvolvimento econômico de forma sustentável”, afirma o governador Cláudio Castro.

Nos primeiros quatro meses do ano, o Rio de Janeiro respondeu por 12,5% das exportações e 10,2% das importações nacionais. Os principais parceiros comerciais do estado, nesse período, foram a China, com uma corrente comercial de US$ 3,6 bilhões, e os Estados Unidos, com US$ 2 bilhões. Outros parceiros importantes foram Espanha, França e Índia.

“Esses resultados refletem o potencial produtivo do estado e a eficiência da nossa estrutura logística. Seguiremos trabalhando para ampliar a presença do Rio de Janeiro nos mercados internacionais e atrair cada vez mais investimentos que gerem emprego e desenvolvimento”, destaca a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi.