Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 11:25 horas

Medida deverá ser anunciada pelos prefeitos das duas cidades na tarde desta terça-feira

Volta Redonda e Barra Mansa – O comércio de Barra Mansa e Volta Redonda poderá funcionar com novo horário a partir desta quarta-feira, 14, permanecendo aberto das 10 às 18 horas, uma hora a mais do que o previsto em decreto contra covid-19, em vigência. A medida deverá ser publicada, em um novo decreto, a ser emitido pelos prefeitos Rodrigo Drable, de Barra Mansa e Antônio Francisco Neto, de Volta Redonda, na tarde de hoje, terça-feira, 13.

A flexibilização pode ocorrer por conta do fato da duas cidades terem saído da bandeira roxa (muito alto), do Mapa de Risco de Covid-19, divulgado semanalmente pela Secretaria estadual de Saúde. Em entrevista a um programa de rádio, o prefeito Rodrigo Drable, disse ainda que está tratando do assunto junto com o prefeito de Volta Redonda e, que ambos, aguardam o relatório epidemiológico das duas cidades para anunciar novas medidas.

Ainda de acordo com o prefeito de Barra Mansa, a flexibilização poderá ser maior para bares e restaurantes, que deverão ser autorizados a funcionar até 21 horas a partir desta quarta-feira (14), inclusive nos finais de semana. O comércio das duas maiores cidades da região – Volta Redonda e Barra Mansa – funciona atualmente, das 10 às 17 horas, de segunda a sexta, e de 12 às 16 horas, aos sábados e domingos.