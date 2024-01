Comissão aprova política nacional para tratamento de doenças de pele no SUS

Brasília – A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou proposta que cria, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Prevenção, Tratamento e Controle das Doenças Crônicas da Pele. A ideia é adotar uma abordagem integrada, humanizada e multidisciplinar para o manejo dessas doenças, respeitando a autonomia do paciente e do profissional de saúde nas decisões terapêuticas.

A versão aprovada é um substitutivo ao Projeto de Lei 4623/23, do deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB). O relator, deputado Ismael Alexandrino (PSD-GO), reuniu em um único texto as iniciativas previstas no projeto original e no apensado (PL 4824/23).

Em seu parecer, Alexandrino argumentou que o projeto original enfatiza a prevenção das doenças crônicas da pele por meio da realização de campanhas de conscientização e a difusão de hábitos saudáveis.

Já o projeto apensado enfatiza a importância de acesso universal e humanizado à saúde da pele, com a implementação de política pública no âmbito do SUS. O texto destaca doenças como psoríase, dermatite atópica, hidradenite supurativa, urticária espontânea e angioedema, enfatizando as complexidades de diagnóstico e tratamento, bem como os impactos físicos e psicossociais dessas doenças.

“A fusão dessas duas propostas em um substitutivo proporcionaria uma estrutura mais abrangente e efetiva, alinhando a prevenção e o tratamento das doenças crônicas de pele com as melhores práticas e conhecimentos científicos atuais”, defendeu.

Pelo texto aprovado, a Política Nacional terá como diretrizes:

– acesso universal e equitativo à saúde no âmbito do SUS, garantindo atendimento humanizado e respeitoso;

– cuidado integral e multidisciplinar, incluindo atendimento psicológico,

psiquiátrico e de assistência social;

– elaboração e atualização periódica dos protocolos clínicos e diretrizes

terapêuticas, baseando-se em evidências científicas atuais;

– fortalecimento da atenção primária à saúde, com foco no diagnóstico

precoce e tratamento adequado; e

– planejamento, monitoramento e avaliação contínua das políticas

específicas de cuidado com as doenças crônicas de pele.

Tramitação

A proposta será analisada de forma conclusiva pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Fonte: Agência Câmara de Notícias