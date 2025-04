Comissão de Ética aprova cassação de deputado Glauber Braga

Brasília – Por 13 votos a cinco, a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (9), a cassação do mandato do deputado do PSOL-RJ Glauber Braga. A recomendação veio do relatório do deputado Paulo Magalhães (PSD-BA). A redação irá ao plenário da Casa e precisa de 257 votos a favor. Durante uma sessão tumultuada, Glauber Braga anunciou greve de fome até a votação, afirmando que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi parcial na condução do processo. Os dois parlamentares tinham disputadas relacionadas à distribuição de emendas.

O deputado é acusado de quebra do decoro parlamentar quando expulsou, com violência física, um militante do MBL (Movimento Brasil Livre) da Casa Legislativa em abril do ano passado (2024). Inicialmente, a denúncia foi apresentada pelo Partido Novo, inspirando o relatório redigido por Paulo Magalhães. Antes da votação, Braga poderá apresentar seu recurso à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).