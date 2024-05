Comissão de Segurança Alimentar visa a fortalecer Cozinhas Solidárias no estado do Rio

Estado do Rio – A Comissão de Segurança Alimentar da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) pretende realizar formação sobre editais do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para os voluntários que atuam em Cozinhas Solidárias. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a atividade no Estado e reduzir a insegurança alimentar e nutricional, especialmente nas favelas. A medida foi anunciada durante audiência pública do colegiado, que ocorreu nesta segunda-feira (27).

A Comissão promoverá, ainda, o reconhecimento das cozinhas dos povos de terreiro para dar visibilidade à cultura alimentar e ao combate à fome desses povos. A proposta é criar uma premiação da Alerj para reconhecimento oficial às cozinhas dos povos de terreiro.

O grupo propôs demandar para os Conselhos o acompanhamento e o conhecimento da logística das cozinhas, para viabilizar o apoio das Secretarias de Assistência. Além disso, também há a intenção de organizar atividades que garantam o encontro entre cozinhas, agricultores e camponeses para a troca de experiências.