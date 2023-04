Comissão de Trabalho da Alerj realiza audiência pública em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de abril de 2023, 09:01 horas

Volta Redonda – Uma audiência pública da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da Assembleia Legislativa (Alerj), realizada no último sábado (15), em Volta Redonda, levantou uma série de questões relacionadas ao trabalho metalúrgico na cidade. Volta Redonda é sede da maior indústria siderúrgica do Brasil, da América Latina, e uma das maiores do mundo.

No encontro, a presidente da Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi (PC do B), ouviu as demandas dos trabalhadores. A deputada explicou que uma nova audiência pública sobre o assunto será realizada, incluindo outras comissões afins, como a Comissão de Meio Ambiente, para que a questão da montanha de escória formada por resíduos da CSN, que ameaça o Rio Paraíba do Sul, sejam abordados, assim como a poluição atmosférica promovida pela empresa. Novas denúncias devem ser encaminhadas pelo telefone da Comissão de Trabalho 0800-282-3596. “Peço a todos que nos encaminhem, pelo telefone da Comissão de Trabalho (0800-282-3596), as denúncias que ainda não nos foram entregues”.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Leite participou da audiência e lembrou que, em meio à pandemia, até o plano de saúde dos trabalhadores, que tinha cobertura nacional, passou a ser apenas regional. “O impacto disso nós estamos vendo no Sistema Único de Saúde. A rede pública de Volta Redonda pode colapsar, porque não estava preparada para receber tantos atendimentos assim”, explicou.

O presidente da Central de Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil (CTB), Paulo de Farias, relembrou que a empresa já firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), se comprometendo a corrigir suas irregularidades, mas que, segundo ele, não estaria sendo cumprido.

O procurador Regional do Trabalho, João Batista Berthier Soares explicou que o Ministério Público do Trabalho (MPT) está à disposição para colaborar e disse que a Comissão precisa avançar.

Também participaram da audiência pública o deputado Jari (PSB), o vereador Raone Cassin Maia Ferreira, demais líderes sindicais e moradores de Volta Redonda.