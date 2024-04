Comissão de Tributação da ALERJ aprova renovação dos incentivos fiscais concedidos à Stellantis

Sul Fluminense – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou, durante reunião da Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, nesta terça-feira (02), a revisão do contrato de financiamento dos incentivos fiscais da Stellantis, que tem sede na cidade de Porto Real, no Sul Fluminense. O presidente da Comissão de Tributação da Casa, Tande Vieira (PP), ressalta que a renovação dos incentivos fiscais vai possibilitar a manutenção de mais de 1.700 empregos: “Um dia que a gente esperava muito. Aprovamos aqui na Comissão de Tributação a revisão desse contrato, garantido a manutenção de mais de mais de 1700 empregos diretos e, também, a viabilização de um novo investimento de R$ 2,5 bilhões na empresa, na fábrica, na fabricação de novos modelos na nossa região”.

Os incentivos fiscais concedidos na instalação da empresa Stellantis na região das Agulhas Negras estavam paralisados desde 2017, por uma ação do Ministério Público do Tribunal de Contas: “Com essa aprovação, a gente consegue superar e resolver o problema que estava prejudicando o desenvolvimento econômico da Stellantis e, consequentemente, de toda nossa região. Com certeza, um grande ganho para a população de todo o nosso estado”, ressalta o deputado Tande Vieira.

Participaram da reunião os deputados Fred Pacheco, Filipe Soares, Jari Oliveira, e Gisele Monteiro.