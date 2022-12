Comissão discute restrições às operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2022, 08:56 horas

Rio – A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado realiza audiência pública nesta quarta-feira (21) para debater a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre restrições a operações policiais no estado do Rio de Janeiro.

Segundo o deputado Delegado Antonio Furtado (União-RJ), que pediu a audiência, desde junho de 2020 medidas restritivas às ações policiais passaram a ser estabelecidas pelos ministros (do STF), sob provocação de partidos de esquerda e ONGs ligadas a direitos humanos.

— As decisões do Supremo Tribunal Federal que restringiram operações das forças de segurança nas favelas do Rio de Janeiro não apenas têm contribuído para o fortalecimento e a expansão dos territórios dominados por facções criminosas no Estado, principalmente pela instalação de centenas de novas barricadas para impedir o avanço de viaturas, mas também aumentado a frequência dos treinamentos com táticas de guerrilha feitas pelos traficantes — observou o deputado.

Debatedores

Foram convidados para o debate:

– o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres;

– a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber;

– o delegado da Polícia Civil de Sergipe, André David Caldas Rosa Rodrigues;

– o secretário de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Luiz Henrique Marinho Pires;

– o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ);

– o secretário de Estado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Fernando Antônio Paes de Andrade Albuquerque;

– o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Rio de Janeiro, Leonardo Affonso Dantas dos Santos;

– o presidente da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares, Marlon Jorge Teza;

– o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Rodolfo Queiroz Laterza.

Fonte: Agência Câmara de Notícias