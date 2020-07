Comissão Processante da cassação de Paulinho do Raio-X termina de ouvir testemunhas

Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 13:10 horas

Volta Redonda – O vereador Welderson Sidney da Silva Teixeira, o Dinho, do Patriota, Presidente da Comissão Processante da denúncia recebida pelo plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda face ao Vereador Paulinho do RX, informou que as audiências para as oitivas das testemunhas de defesa do vereador foram encerradas na última segunda feira, dia 27/07. Segundo o vereador, o próximo passo será o depoimento do Vereador Paulinho do RX que já está marcado.

– Encerramos a fase de depoimentos das testemunhas de defesa e o próximo ato da Comissão Processante, a princípio, será o depoimento do vereador Paulinho do RX já matacão para o próximo dia 04/08, as 14h na sede da CDL de Volta Redonda. O vereador já foi pessoalmente intimado e seus advogados tb. Realizaremos a audiência de forma presencial e virtual e será realizado na CDL, em razão do impedimento judicial que o vereador tem de ter acesso à Câmara Municipal – disse Dinho.

Depois de colher o depoimento do vereador Paulinho do RX, a Comissão abrirá vistas do processo à sua defesa para razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão Processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento em cumprimento ao que prevê o artigo 5°, inciso V, do Decreto Lei 201/67.