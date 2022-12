Comitê Guandu e Petrobras abrem inscrições para financiamento de bolsas de pesquisa - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2022, 15:25 horas

Rio de Janeiro – Com financiamento do Comitê Guandu-RJ e do Programa Petrobras Socioambiental, o projeto (Re)floresta, Água e Carbono está com inscrições abertas, até o próximo dia 12 de janeiro, para o financiamento de bolsas de pesquisa a alunos de ensino superior e outros pesquisadores. Ao todo, serão R$ 114.525,00 investidos ao longo de 14 meses.

A proposta com o (Re)floresta, Água e Carbono é ampliar a atuação do programa Produtores de Água e Florestas, realizado pelo Comitê Guandu há 13 anos, que já totaliza mais de cinco mil hectares de Mata Atlântica conservados ou recuperados na Região Hidrográfica II (RH II). O programa é uma das primeiras iniciativas no Brasil a utilizar Pagamento por Serviço Ambiental (PSA), como compensação financeira pela preservação do ecossistema.

Com o edital de “Chamamento Público de Instituições de Ensino Superior para Fomento à Pesquisa em Usos do Solo, Recursos Hídricos e Modelagem de Estoque de Carbono”, disponível no site da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP (link no fim do texto), o Comitê tem como objetivo central apoiar o desenvolvimento técnico e conhecimento científico relacionado ao impacto das ações de restauração florestal.

O PAF (Re)floresta vem para dar continuidade ao trabalho já feito com proprietários rurais de Rio Claro, na região do Médio Paraíba fluminense, e proporcionar a vertente socioambiental, com ações voltadas não só ao fomento à pesquisa, mas também para a educação ambiental, capacitação técnica e ao desenvolvimento de potencialidades socioeconômicas locais.

Além das bolsas para os alunos e pesquisadores desenvolvendo os projetos selecionados, o projeto auxiliará na aquisição de materiais específicos e análises laboratoriais.

Junto à AGEVAP, o Comitê Guandu entende que fomentar pesquisas científicas de excelência e avanços técnicos são caminhos para melhoria na gestão de recursos hídricos, associada às ações de conservação e restauração ambiental.

Para submissão de propostas de pesquisas, os interessados devem acessar o edital com todo o detalhamento e instruções para inscrição disponível no site da AGEVAP: https://www.agevap.org.br/edital-007-2022.php

