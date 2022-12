Comitê Guandu paga a produtores rurais do PAF, em Mendes - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 15:54 horas

Mendes – Mais produtores rurais vão receber os Pagamentos Por Serviços Ambientais (PSA), como integrantes do Programa Produtores de Água e Floresta (PAF). Os valores serão repassados pelo Comitê Guandu-RJ, nesta terça-feira (13) a famílias de Mendes, na sub-bacia do rio Sacra Família.

Ao todo, 13 proprietários participantes do PAF vão receber os valores compensatórios pela recuperação e preservação florestal na região. Em parceria com a Prefeitura de Mendes, o evento para o pagamento será às 14h, no Espaço de Festa Ana Flores, na R. Gov. Roberto Silveira, 89, no Bairro Independência.

No fim do mês passado, mais 25 produtores rurais de Engenheiro Paulo de Frontin receberam, juntos, R$ 77 mil.

Os pagamentos dos valores são proporcionais à área de conservação e recuperação florestal dentro de cada propriedade.

O programa na Sacra Família, inclui também Vassouras.

Levantamentos do PAF revelam que de 2019 até o mês passado, já são mais de 44 mil árvores plantadas, quase 800 hectares de áreas conservadas, além de 50 hectares de áreas restauradas nos três municípios.

Com o PAF, os produtores recebem também incentivos e apoio técnico para a conversão produtiva, na qual é feito o manejo correto das suas áreas visando uma produção ambientalmente correta, preservando a vegetação nativa.

Na região foi feita a implantação dos Sistemas Agroflorestais e a muvuca, esta desenvolvida na parceria com o Caminhos da Semente.

O PAF foi idealizado e é mantido financeiramente pelo Comitê Guandu. O objetivo é promover a conservação e a recuperação florestal no território da bacia, gerando ganhos ambientais e contribuindo com a qualidade da água que abastece cerca de nove milhões de pessoas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Além da Sacra Família, o PAF já mudou, desde 2009, a realidade de mais de 5.000 hectares de Mata Atlântica, aumentando a cobertura florestal e contribuindo para melhoria da qualidade e regularização da produção de água. Com o programa do Comitê Guandu, já são R$ 2,7 milhões repassados a mais de 100 produtores por meio do PSA.

O pagamento dos envolvidos no PAF em Vassouras ainda terá uma data marcada.