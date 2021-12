Comitiva da PMVR discute atração de novas empresas para Volta Redonda na Codin

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2021, 17:07 horas

Com incentivo fiscal em vigor, equipe da prefeitura e vereador Luciano Mineirinho se reuniram para tratar desenvolvimento econômico da cidade

Volta Redonda – Uma comitiva formada por funcionários da prefeitura de Volta Redonda e o vereador Luciano Mineirinho – representando a Câmara Municipal – se reuniu na terça-feira (21), no Rio de Janeiro, com dirigentes e técnicos da Codin (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro). O objetivo da reunião foi discutir a atração de novas empresas para Volta Redonda, com a inclusão do município na Lei 6979/2015, que dá às cidades a oportunidade de oferecer benefícios fiscais como redução significativa do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Alguns dos servidores, ligados à SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), receberam informações técnicas sobre como protocolar cartas consultas de empresas interessadas em se instalar em Volta Redonda, por exemplo. Uma dessas empresas atua no segmento de transformação de aço para indústrias e presta serviço de corte de bobinas de aço, fornecendo produtos para diversos ramos da indústria nacional.

O vereador Luciano Mineirinho reforçou a importância de estreitar laços entre o município e a Codin.

“Esse laço é um importante passo para a desburocratização do processo e será de grande importância para o desenvolvimento econômico do município”, destacou o parlamentar.

As empresas que possuem interesse em ingressar no programa de incentivo fiscal podem procurar a SMDET, através do telefone: (24) 3339-2160.