Comitiva do Sul Fluminense visita o Pará para conhecer modelo de gestão

Belém do Pará – A presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Sul Fluminense (SINDUSCON-SF) Elissandra Candido e Arivaldo Mattos diretor da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) estiveram em Belém do Pará, durante os dias 7 a 10 de maio, para conhecer de perto o modelo de gestão de áreas econômicas incentivadas no estado.

A visita proporciona um intercâmbio valioso entre gestores paraenses e fluminenses, com o objetivo de explorar práticas bem-sucedidas e adaptá-las às necessidades regionais. Na quarta-feira (8), a comitiva foi recebida por gestores da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) para uma imersão nas políticas e estratégias de desenvolvimento econômico implementadas no estado.

Foram apresentados modelos de gestão de áreas econômicas, como distritos industriais, condomínios industriais e Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), além de políticas de incentivos fiscais para atrair investimentos. Já na quinta (9), a comitiva foi conhecer o Distrito Industrial em Ananindeua , e puderam ver de perto toda a infraestrutura e logística do porto da Mizu Cimentos.

“Como presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Sul Fluminense (SINDUSCON-SF), estou extremamente horada em fazer parte desta comitiva em uma jornada de aprendizado e troca de experiências no Pará. Estamos aqui para absorver o conhecimento e a expertise dos gestores paraenses, especialmente no que diz respeito à gestão de áreas econômicas incentivadas. Acreditamos firmemente que o diálogo e a colaboração entre diferentes regiões do país são fundamentais para o crescimento sustentável de nossa indústria”, frisou Elissandra Candido.

Arivaldo Mattos, diretor da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Sul Fluminense, destacou a importância do intercâmbio. “Viemos conhecer essa história de sucesso em área incentivada, os desafios enfrentados e tentar adaptar esse modelo para nossa realidade regional. Estamos impressionados com o porte desses condomínios e zonas especiais de desenvolvimento, e vamos trabalhar em conjunto para entender qual modelo melhor se adequaria à nossa realidade”.

O encontro também contou com a presença de representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Rio de Janeiro, além de membros do setor produtivo e prefeituras fluminenses. O presidente da Codec, Lutfala Bitar, enfatizou a importância do reconhecimento do trabalho desenvolvido no Pará. “Desenvolvemos um planejamento estratégico voltado para a melhoria do ambiente de negócios, atraindo cada vez mais empreendimentos e gerando desenvolvimento econômico, emprego e renda. Ser escolhido como referência nesse assunto é uma valorização do nosso trabalho”.