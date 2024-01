Como os idosos podem se proteger da violência financeira

Volta Redonda – Nesta quarta-feira (24) é comemorado o Dia Nacional do Aposentado. Para lembrar a data, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda alerta como idosos podem se proteger de uma das violações mais comuns que têm eles como vítima, e que causam prejuízos irreversíveis: a violência financeira. Dados da Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda, ligada à Semop, mostram que no ano passado foram 31 casos registrados pelo Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que funciona na delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

O abuso financeiro ou patrimonial consiste em apropriar-se ou desviar bens, dinheiro ou benefícios de idosos. A ação é crime, inclusive prevista no artigo 102 do Estatuto da Pessoa Idosa. A pena para quem cometer esse delito é de um a quatro anos de prisão, além de multa.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que uma das dicas mais importantes para se proteger de ser vítima da violência financeira é conhecer os seus direitos e as leis. Por isso, palestras e abordagens sistemáticas têm sido feitas pela Patrulha de Proteção ao Idoso, para que todo morador de Volta Redonda tenha conhecimento sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Durante as apresentações, os participantes assistem situações que simulam os tipos de violência que podem acometer os idosos. Isso ajuda para que eles possam reconhecer situações de violência e procurem a ajuda necessária.

“A garantia e a proteção dos idosos têm sido a nossa prioridade, inclusive fortalecida com a Patrulha de Proteção ao Idoso. Para se proteger da violência financeira, o primeiro passo é ter tranquilidade na tomada de decisão, seja ela envolvendo empréstimos ou pedido financeiro de ajuda; o segundo passo é buscar uma pessoa de confiança para discutir o assunto. Se a dúvida persistir, procure os órgãos de segurança ou estabelecimentos financeiros (instituições financeiras e bancos regulamentados, por exemplo) pessoalmente para dirimir todas as dúvidas”, disse Luiz Henrique.

Como denunciar abusos

Quem tiver conhecimento de abuso contra idosos deve ligar para os telefones 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Civil).

Volta Redonda é a 10ª cidade com mais idosos no Brasil

Dados do Censo 2022 divulgados no ano passado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que Volta Redonda é a 10ª no ranking das cidades com mais idosos no Brasil, considerando apenas os municípios com mais de 100 mil habitantes. Dos 261.563 moradores, 14,47% são idosos, mais de 37 mil pessoas. Já o Rio de Janeiro é o segundo estado com maior percentual de população idosa no Brasil; 13,1% das pessoas tem 65 anos ou mais.