Como saber se o curso que você vai comprar na internet funciona? - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2023, 19:24 horas

Nos últimos anos, ocorreu uma rápida expansão da venda de serviços na internet, com diversos tipos de assinaturas em diversas áreas do entreterimento, educação, esporte, entre outras. Por mais que essa alta disponibilidade de serviços tenha democratizado o conhecimento para uma grande parcela da população, essa situação também abriu portas para que diversas pessoas com intenções ruins pudessem vender cursos enganosos, pseudocientíficos e irrealistas, buscando vender sonhos quase que inalcançáveis por uma mensalidade e uma promessa de que, ao seguir os passos do curso, você conseguirá alcançar o seu objetivo com quase absoluta certeza.

Esse tipo de estratégia vem ganhando força porque a grande maioria das pessoas que utilizam a internet não faz uma pesquisa aprofundada sobre os cursos e seus criadores antes de fazerem a compra. Aqui, listaremos os pontos essenciais que devem ser verificados antes de assinar um desses cursos.

1- O criador do curso possui formação e certificação oficiais para dar a aula que ele está vendendo?

Se a área que ele ensina exige formação, então não é muito seguro confiar em uma pessoa que está dando aula de algo que você não sabe se ela estudou corretamente.

2- O que o curso ensina possui embasamento científico e prático ou apenas parece ter?

Existem diversos cursos sobre linguagem corporal, signos, constelação familiar, análise de bolsa de valores, criptomoedas e muitos outros temas que podem possuir certo nível de achismo, senso comum ou pseudociência envolvidos. Lembrando que alguns desses temas possuem realmente embasamento e áreas de estudo científico, mas foram citados devido à grande quantidade de cursos enganadores sobre esses temas, como foi citado no tópico abaixo.

3- O criador do curso possui sucesso no que ele se propõem a ensinar?

Se você comprou um curso de criptomoedas de uma pessoa que não conseguiu lucro significativo com elas, talvez o conhecimento nele seja mais um achismo, como citado no tópico anterior, do que propriamente um conhecimento técnico que o dono do curso possui sobre análise do mercado financeiro.

4- Alguém que já comprou esse curso conseguiu tirar proveito dele?

Se não há pessoas que compraram o curso e se sentiram satisfeitas, então talvez o que foi ensinado nele não é eficaz na realidade, e pode ser apenas de alguém que pensa compreender do tema ou que simplesmente busca enganar os outros para vender seu curso.

Essas são as principais perguntas que devem ser feitas antes de comprar um curso, não só pela internet, mas também presencialmente, pois você pode ser enganado e gastar seu dinheiro em vão em uma jornada de desinformação e enganação.