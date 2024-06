Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa participa da Codin Incentiva

Barra Mansa – O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, Bruno Paciello, e o diretor de administração e finanças, Luís Batista, participaram nesta quarta-feira (26), do projeto Codin Incentiva, que acontece até quinta-feira (27), no Teatro Municipal de Queimados, na Baixada Fluminense. A ação promovida pela Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro percorre os municípios do estado levando a estrutura técnica para apresentar serviços, oportunidades de negócios, tirar dúvidas e ouvir as principais demandas dos setores produtivos das regiões do Rio de Janeiro.

De acordo com o presidente da Companhia, o convite teve o objetivo de trocar experiências e conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido em outras cidades do estado.

“Com essa visita, além de estreitar relacionamentos, nós participamos de palestras e aproveitamos a oportunidade para aumentar nosso networking. Queimados possui um distrito industrial consolidado há mais de 30 anos e isso nos enriquece a respeito das boas práticas desenvolvidas na área”, disse Paciello.

A Codin Incentiva é destinada a empreendedores, gestores públicos e lideranças, oferecendo a oportunidade de conhecer a fundo a gama de legislações fiscais que viabilizam investimentos de naturezas diversas em todo o território fluminense. O diretor de administração e finanças, Luiz Batista, destacou que participar da Codin Incentiva foi essencial para a Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa. “Através desse evento nós estreitamos contato com a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi, e com o presidente da Codin, Fábio Picanço. Ambos se colocaram à disposição de Barra Mansa e confirmaram que estarão juntos com nossa cidade para incrementar o nosso desenvolvimento, principalmente na área industrial. Acredito que em breve teremos muitas novidades”, finalizou Luiz.