Competição de ciclismo acontece no próximo domingo (10), em Angra

Angra dos Reis – No próximo domingo (10), Angra dos Reis vai receber o evento “Desafio Pedal Sol Sem Medo”. A competição de ciclismo, realizada pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esportes, acontece na Praça do Areal, em frente ao CIEP da localidade, e contará com provas de 20 km e 38 km. O Desafio Pedal Sol Sem Medo é uma prova competitiva amadora, no estilo maratona (XCM).

Vão ser disputadas provas nas categorias Light, Sport e E-Bike. A modalidade Light é destinada a atletas amadores com nível básico de técnica e resistência, com percurso de 20 km de distância com ganho de elevação de 500m. Já a modalidade Sport e E-Bike é destinada a atletas amadores que já estejam em treinamento com nível de médio a avançado para alto de técnica e resistência, com um percurso de aproximadamente 38 km de distância com ganho de elevação de 900m. O roteiro de prova vai passar por todo o tipo de via, como estradas de terra, trilhas e estradas pavimentadas, sempre respeitando as leis de trânsito quando em vias públicas.

Mais informações podem ser obtidas em https://inscricoes.corridaeaventura.com.br/event/mountain-bike/839-desafio-pedal-sol-sem-medo.

CRONOGRAMA COMPETIÇÃO

Data: 10 de março

Local – Praça do Areal, no campo de futebol de areia, em frente ao CIEP do bairro

Alinhamento: 07:40h

Largada: SPORT e E-BIKE: 08:00h

LIGHT: 08:05h