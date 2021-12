Compod e Criaad firmam parceria com instituição de ensino profissionalizante

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2021, 16:44 horas

Barra Mansa – A Compod (Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas) da Prefeitura de Barra Mansa e o Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad) firmaram, na manhã desta terça-feira, 21, uma parceria com a Microlins, uma rede de cursos profissionalizantes, para oferecer qualificação profissional aos internos da unidade de semiliberdade.

Segundo o coordenador do Compod, César Thomé, esta parceria é importante para o projeto de ressocialização dos internos. “Para nós é muito bom poder fechar o ano com essa parceria. Quando nós procuramos a Microlins achamos que seria difícil se concretizar, mas a empresa se comprometeu de imediato e comprou a ideia. Iniciativas como esta ajudam a mostrar para as pessoas o potencial que tem aqui e a Compod tem essa finalidade, de criar mecanismos para ressocializá-los. Os jovens estão pagando pelos seus atos infracionais, mas precisamos pensar à frente, na saída deles, para que eles sejam agentes de transformação, que saiam daqui com outra perspectiva e outra visão da vida”, disse.

De acordo com o diretor do Criaad, Cristiano Alvarenga Oliveira, a unidade tem a capacidade para receber 36 internos e atualmente está trabalhando com 28, onde eles ficam de segunda a sábado e saem durante o dia para estudar e fazer cursos, retornando à noite para dormir. A maioria vai para a casa dos responsáveis durante os fins de semana. “Hoje temos 28 jovens, com idades entre 12 e 20 anos e essa parceria que estamos firmando é muito importante, pois no período de pandemia nós perdemos todos os nossos parceiros e ficamos carentes de oferecer uma formação diferenciada aos adolescentes. Os jovens têm essa vontade de conhecer novos cursos, principalmente na área de informática, porém eles não têm acesso e possibilitar isso pra eles é fundamental. Nossos jovens já estão ansiosos para começar essa nova etapa junto com a Microlins, isso vai fazer muita diferença na vida deles” destacou.

O diretor da Microlins, Everton Prudente, informou que a instituição irá oferecer mais de 40 cursos, em diversas áreas, totalmente gratuitos. A profissionalização dos jovens será feita na unidade do Criaad e na sede do curso. “Nós temos aqui jovens que vão poder estudar na nossa sede com 100% de gratuidade e também vamos atuar dentro da unidade, com qualificação profissional, preparação para o mercado de trabalho e inteligência emocional. Os jovens vão poder escolher o curso de atuação, mas nós vamos oferecer direcionamento de acordo com o perfil de cada um. Já o trabalho que será desenvolvido aqui no Criaad será totalmente voltado para o ingresso no mercado de trabalho, com conteúdos voltados para que eles consigam se colocar profissionalmente no mercado”, explicou.

Foto: Arquivo