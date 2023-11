Sul Fluminense – Todos desejam a felicidade ao lado de alguém especial, mas como construir uma relação duradoura sem desgastes? Raquel Costa, renomada especialista em relacionamentos, apresenta algumas medidas essenciais para alcançar o equilíbrio entre a individualidade e a harmonia a dois.

Raquel destaca que, embora casais enfrentem desafios, a chave está em transformar esses momentos em fortalecimento.

“Conviver com alguém, mesmo amando, não é fácil. É preciso compreensão, empatia e paciência, além de amor,” afirma.

Para a especialista, um relacionamento saudável exala sinais positivos. “O que une um casal não são as semelhanças, mas sim as diferenças. É melhor ser dois do que apenas um, pois quando um cai, o outro está lá para levantar”, diz Raquel, ressaltando a importância da complementaridade.

Ela acredita que para construir um relacionamento saudável e feliz é preciso estar atenta a algumas situações cotidianas.

Ela compartilhou com o DIÁRIO DELAS dicas práticas para melhorar a comunicação e compreensão no relacionamento.

1. Priorize o diálogo:

“Mesmo após anos juntos, a comunicação é fundamental para expressar vontades e resolver conflitos,” aconselha Raquel.

2. Faça acordos:

“Exercitar o diálogo e a negociação é crucial para a satisfação mútua,” destaca Raquel, incentivando a resolução pacífica de divergências.

3. Não durma com raiva:

“Abordar aborrecimentos no momento certo evita acumulação de ressentimentos,” alerta Raquel, enfatizando a importância de lidar com as questões imediatamente.

4. Demonstre apoio:

“Mostrar interesse nos projetos do parceiro fortalece a relação. Ofereça apoio mesmo que não compreenda completamente,” sugere Raquel.

5. Tenha confiança:

“Relações saudáveis dispensam controle. Confiança e diálogo resolvem problemas de desconfiança,” ressalta Raquel.

6. Respeite as diferenças:

“Valorizar as singularidades é essencial para o crescimento conjunto,” aponta Raquel, destacando a importância do respeito mútuo.

7. Passe tempo de qualidade juntos:

“Criar memórias e se divertir são fundamentais, mesmo após anos de relacionamento. A sugestão é manter a chama viva,” aconselha Raquel.

Qual a importância de uma parceria para a felicidade?

“Relacionamentos demandam carinho, atenção, dedicação e respeito. Não há fórmula mágica, mas estratégias para o sucesso em equipe,” destaca Raquel, enfatizando a necessidade de esforço mútuo. Segundo ela, a terapia salva relacionamentos e ajuda na construção de vínculos sólidos. Raquel ressalta a importância da terapia de casal ao primeiro sinal de conflito persistente. “A terapia proporciona um ambiente para desabafar, discutir e encontrar soluções, evitando o desgaste da relação,” destaca. Portanto, Raquel Costa afirma que, mesmo diante dos desafios, construir um futuro ao lado de quem se ama é uma jornada recompensadora, que requer esforço e dedicação mútuos.

Raquel Costa tem 45 anos, é casada e mãe de duas meninas. É graduada em Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Formada em Psicanálise Clínica. Pós graduada em Saúde Mental, Psicopatologia e Assistência Psicossocial e em Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo – ABA.