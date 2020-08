Comunidade católica de Barra Mansa adapta celebrações por conta da pandemia

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 17:16 horas

Barra Mansa – A Comunidade Nossa Senhora da Boa Morte, em Barra Mansa, vem se adaptando neste momento de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. A comunidade tem foco principal na preservação da vida, seguindo as orientações das organizações governamentais e sanitárias de saúde, da Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda, através de seu Bispo Dom Luiz Henrique de Britto. Com isso, a missão de evangelização, celebrações, encontros e festividades foram adaptados a uma nova realidade, a virtual.

Festa

A Comunidade Nossa Senhora da Boa Morte, localizada no bairro Vila Coringa, precisou adaptar a tradicional Festa da Assunção de Nossa Senhora, que ocorre todos os anos no mês de agosto, ao ambiente virtual para não deixar de celebrar com a igreja, os fiéis e devotos.

A festa que ocorreria no dia 15 de agosto, foi transferida para o último domingo (16), e foi transmitida pelas redes sociais para que a população pudesse acompanhar os acontecimentos da celebração. No domingo, as comemorações iniciaram-se com a recitação do terço mariano no pátio da igreja com pequeno grupo de pessoas, mantendo o distanciamento social uns dos outros, e em seguida a procissão motorizada pelas ruas do bairro com as imagens de Nossa Senhora da Boa Morte, Sagrado Coração de Jesus e o Santíssimo Sacramento, para que os fiéis pudessem celebrar este momento na porta de suas casas, janelas, terraços e dentro dos automóveis.

Durante o momento de oração, moradores da Vila Coringa ofertaram dezenas de alimentos não perecíveis para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade, mapeadas pela Pastoral Vicentina, que neste período de pandemia a situação econômica da região está muito afetada.

No domingo, aconteceu a tradicional feijoada, porém no modelo de delivery e drive thru e as camisas comemorativas foram substituídas por máscaras de proteção respiratória decorativa.

Transmissão nas redes sociais

A Paróquia de Santa Cruz, que tem como pároco o padre José Arimatéia de Souza da qual a comunidade pertence, já estava transmitindo as missas via rede social, pelo perfil no Facebook e canal no Youtube, com auxílio da Pastoral da Comunicação (PASCOM).

Em anos anteriores havia uma programação extensa para as festividades da igreja com novena as casas dos fiéis, novenário eucarístico na igreja com a participação de centenas de pessoas, momentos sociais com shows musicais, praça de alimentação, procissão com orquestra sinfônica entre outros momentos.

Devido as circunstâncias, a coordenação da comunidade, fizeram teleconferências através do “Google Meet”, tornando suas casas em igrejas domésticas, destacando a grande participação de pessoas mais idosas neste ambiente tecnológico, professando sua fé em momento oracionais, com cuidado e segurança pela vida, para aproximar os fiéis de suas casas à igreja.