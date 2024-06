Comunidade Eclesial Santa Cruz promove caminhada ecológica

Durante o percurso de 3 km, os participantes realizaram coletas de resíduos, contribuindo para a limpeza das ruas e áreas da comunidade. A caminhada também foi um momento de aprendizado, com testemunhos sobre a importância da reciclagem e informações sobre locais históricos e ambientais, como a Pedreira da Voldac e a Fazenda do Ingá.

Volta Redonda – Neste sábado (8), a Comunidade Eclesial Santa Cruz, da Paróquia Santa Cruz, realizou a 1ª Caminhada Ecológica no bairro, mobilizando crianças, jovens e adultos em uma ação de conscientização e preservação ambiental. O evento, que fez parte das atividades da Semana do Meio Ambiente, contou com a participação ativa de Ana Beatriz, Laura e Camile, adolescentes envolvidas na Catequese.